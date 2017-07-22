В небі Британії не вистачає місця для літаків - диспетчери

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У небі над Британією вже не вистачає місця для літаків через рекордну кількість польотів, попереджають тамтешні авіадиспетчери.

Рекордні навантаження

Минула п'ятниця стала, ймовірно, найбільш завантаженим літаками днем в році для Британії. Авіадиспетчери обробили понад 8,8 тисяч рейсів - рекордна кількість для країни.

Через це вони закликали до радикальної модернізації системи управління повітряним простором.

Наразі уряд Великої Британії почав обговорення стратегії розвитку авіаційної галузі на найближчі 30 років.

Диспетчери попереджають, що протягом літа їм треба розвести рекордні 770 тисяч рейсів у небі над Британією. Це на 40 тисяч більше, ніж минулого року.

Однак ресурси Національної служби управління повітряним рухом Великої Британії вже працюють на межі.

Копирайт изображения NATS Image caption Так виглядає трафік над Британією і Атлантикою

"В останні кілька тижнів ми змогли впоратися з рекордним щоденним трафіком, але застаріння схеми повітряного простору Великої Британії означає, що ми скоро досягнемо межі", - сказав директор служби Джеймі Хатчінсон.

За оцінками британського департаменту транспорту, якщо система управління повітряним простором залишиться без змін, то у 2030 році буде в 50 разів більше затримок рейсів у порівнянні з 2015 роком, а 8 тисяч рейсів на рік взагалі будуть скасовуватися.

Реформи

Ось перші шість тем, за якими консультації пройдуть в найближчі місяці:

Обслуговування клієнтів

Охорона і безпека

Глобальний зв'язок

Конкурентні ринки

Підтримка розвитку при вирішенні екологічних проблем

Інновації, технології і навички

"Наша нова авіаційна стратегія буде виходити за рамки нової злітно-посадкової смуги в [лондонському аеропорту] Хітроу, і пропонує всеосяжний довгостроковий план дій для британської авіації, - сказав міністр транспорту Британії Кріс Грейлінг. - У нього входить програма збереження робочих місць та економічне зростання у всій Великій Британії ".

Міністр додав, що консультації щодо нової стратегії йтимуть протягом 18 місяців.

"Ми повинні пройти через "брекзит" і нам потрібно укласти нові угоди з такими країнами, як Сполучені Штати і Канада, - сказав пан Грейлінг. - Наступного тижня я зустрічаюся з американським колегою, щоб обговорити майбутнє авіації над Атлантикою і його зростаючий потенціал".

Виконавчий директор Національної служби управління повітряним рухом Великої Британії Мартін Рольф вважає, що процес консультацій з урядом може зайняти від двох до трьох років.

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В інтерв'ю програмі ВВС Today він сказав, що жителі тих районів, над якими відбувається все більше польотів, висловлюють занепокоєння через зростання авіатрафіку, а модернізація призведе до того, що літаки будуть довше триматися на великій висоті.

"Ми зможемо змусити повітряні судна спускатися швидше, ніж це відбувається зараз, тому що сучасні літаки здатні на більше, ніж попередні моделі", - пояснив він.

Пропускна спроможність аеропортів також розширятиметься, і не тільки завдяки новій злітно-посадковій смузі в Хітроу.

У п'ятницю стартувала нова інвестиційна програма вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів. На ці гроші відбудеться реконструкція одного з терміналів манчестерського аеропорту, який стане вдвічі більшим.

Уряд чекає на пропозиції з широкого кола питань, починаючи від організації пунктів здачі багажу в місті, а не в аеропорту, і закінчуючи зниженням рівня шуму.