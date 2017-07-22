Болгарський канал вибачився за мапу України без Криму - посол

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Один з найпопулярніших болгарських телеканалів офіційно вибачився за трансляцію в ефірі мапи України без Криму. Про це повідомляє українське посольство у Болгарії.

"Нарешті отримано письмове вибачення з боку керівництва національного телебачення bTV за розміщення карти України без Криму", - цитує прес-служба представництва посла Миколу Балтажи.

"7 липня в ранковій програмі телебачення «bTV» (входить до трійки найрейтинговіших у Болгарії) під час інтерв'ю на тему болгарської діаспори нового голови державного агентства з питань болгар за кордоном Харалампієва було розміщено карту України без Криму", - цитує повідомлення посольства "Крим.Реалії".

На телеканалі пояснили, що під час підготовки передачі скористалися матеріалами Державного агентства з питань болгар за кордоном.