За півроку в Україні втопилося майже 500 людей

  • 22 липня 2017
Копирайт изображения ДСНС
Image caption Причини смертей - погода, алкоголь та недогляд за дітьми

Від початку 2017 року на водоймах України втопилося 498 людей, з яких 53 дитини. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Лише з початку цього тижня, з 17 по 22 липня, на водних об'єктах країни загинуло 24 особи", - наголошують у ДСНС.

Серед причин смертей - використання плавзасобів при сильних поривах вітру, алкогольне сп'яніння та відсутність нагляду за дітьми.

Як приклад, рятувальники наводять історію про трагічну загибель 21-го хлопці у селі Цурень Чернівецької області.

Він купався на річці Прут і вирішив перейти на інший берег, де глибше.

На іншому березі хлопець випадково посковзнувся і зник під водою. Його тіло виявили водолази лише на наступний день.

Копирайт изображения ДСНС

У ДСНС наводять поради, як себе вести на воді:

  • відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнати в незнайомих місцях;
  • не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки;
  • не запливати далеко;
  • ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;
  • не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;
  • температура води має бути не нижче +17 °С;
  • плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
  • слідкувати за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Новини на цю ж тему