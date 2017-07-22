За півроку в Україні втопилося майже 500 людей

Копирайт изображения ДСНС Image caption Причини смертей - погода, алкоголь та недогляд за дітьми

Від початку 2017 року на водоймах України втопилося 498 людей, з яких 53 дитини. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Лише з початку цього тижня, з 17 по 22 липня, на водних об'єктах країни загинуло 24 особи", - наголошують у ДСНС.

Серед причин смертей - використання плавзасобів при сильних поривах вітру, алкогольне сп'яніння та відсутність нагляду за дітьми.

Як приклад, рятувальники наводять історію про трагічну загибель 21-го хлопці у селі Цурень Чернівецької області.

Він купався на річці Прут і вирішив перейти на інший берег, де глибше.

На іншому березі хлопець випадково посковзнувся і зник під водою. Його тіло виявили водолази лише на наступний день.

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У ДСНС наводять поради, як себе вести на воді: