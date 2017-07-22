За півроку в Україні втопилося майже 500 людей
Від початку 2017 року на водоймах України втопилося 498 людей, з яких 53 дитини. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Лише з початку цього тижня, з 17 по 22 липня, на водних об'єктах країни загинуло 24 особи", - наголошують у ДСНС.
Серед причин смертей - використання плавзасобів при сильних поривах вітру, алкогольне сп'яніння та відсутність нагляду за дітьми.
Як приклад, рятувальники наводять історію про трагічну загибель 21-го хлопці у селі Цурень Чернівецької області.
Він купався на річці Прут і вирішив перейти на інший берег, де глибше.
На іншому березі хлопець випадково посковзнувся і зник під водою. Його тіло виявили водолази лише на наступний день.
У ДСНС наводять поради, як себе вести на воді:
- відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнати в незнайомих місцях;
- не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки;
- не запливати далеко;
- ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;
- не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння;
- не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;
- температура води має бути не нижче +17 °С;
- плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
- слідкувати за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.