Польський сенат проголосував за суперечливий судовий закон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція протесту проти судової реформи

Сенат Польщі у ніч на суботу ухвалив закон про Верховний суд, проти якого в країні тривають протести.

Тепер, щоб нова норма набула чинності, її ще має підписати президент.

Згідно з законом, Верховний суд підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Зокрема міністр зможе самостійно, без консультацій з представниками органів правосуддя, призначати голів апеляційних та окружних судів.

Крім того, депутати впливатимуть на відбір ленів Національної судової ради, яка призначає суддів.

Проти законопроекту виступили опозиційні партії і правозахисники. На думку критиків цієї законодавчої ініціативи, запропоновані нововведення порушують конституційний принцип поділу влади.

Опозиція вважає зміни, які пропонують, несправедливими і побоюється, що вирішальне слово в призначенні суддів буде залишатися за правлячою партією, яка домінує у парламенті.

Правляча партія "Право і справедливість" закон підтримала. Також на його підтримку виступає уряд.

Вони стверджують, що реформа необхідна через корумпованість судової системи.