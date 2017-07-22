СБУ: полонений росіянин зустрічається з матір'ю

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова СБУ (на фото - в центрі) закликав Світлану Агєєву після зустрічі з сином звернутися до Путіна

Полонений на Донбасі російський військовослужбовець Віктор Агєєв зустрічається з матір'ю, повідомив у Києві на брифінгу голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу.

"Наші слідчі, за дорученням глави держави, пішли на зустріч, і просто зараз у Старобільську відбувається зустріч полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Агєєва з його матір'ю" - сказав Василь Грицак.

Народжений у 1995 Віктор Агєєв був захоплений у полон наприкінці червня. За словами голови СБУ, дії Агєєва на Донбсі "кваліфікуються як тероризм".

Василь Грицак сказав, що матері затриманого на Донбасі росіянина Світлані Агєєвій дозволили зустрітися з сином. Зі свого боку, СБУ просить, щоб вона звернулася до президента РФ Володимира Путіна з проханням звільнити українських заручників.

"Ми закликаємо матір Агєєва після зустрічі з сином звернутися до президента РФ щодо звільнення всіх українських заручників, яких тримають в ОРДЛО. На сьогодні їх налічується, за нашими даними, 134 людини. В окупованому Криму - десяток кримськотатарських активістів, а на території Росії - Сенцов, Карпюк, Сущенко та інші", - уточнив глава СБУ.

Пан Грицак висловив надію на те, що матір російського контрактника та російський журналіст Павло Канигін - кореспондент "Новой газеты", який приїхав разом зі Світланою Агєєвою, - донесуть правду громадянам Росії про безпосередню участь регулярних військ і військових-контрактників ЗС РФ на Донбасі.

Міноборони РФ заявило, що Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах РФ.

Він проходив строкову службу в Збройних силах РФ, після якої в травні 2016 звільнився в установленому порядку в запас, наполягають у російському міністерстві.

Пізніше сам полонений Віктор Агєєв підтвердив, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах РФ: "Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована в місті Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії)".