Шахтар на "своєму" полі програв Динамо 0:1

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дьємерсі Мбокані - тут тижнем раніше, на Суперкубку

Матч 2-го туру української Прем'єр-ліги між ФК "Шахтар" і ФК "Динамо" (Київ) завершився поразкою господарів з рахунком 0:1. Він пройшов на харківському стадіоні "Металіст" за напівпорожніх трибун.

Єдиний гол матчу на першій хвилині другого тайму забив нападник киян Дьємерсі Мбокані.

З подачі Дениса Гармаша в карний майданчик гірників Мбокані забив головою в кут воріт "Шахтаря" на 46-й хвилині матчу.

"Динамо" та "Шахтар" зустрічалися у рамках другого туру українського чемпіонату в Харкові, де тепер "гірники" формально" мають домашній стадіон.

Обоє команд виграли свої стартові поєдинки - "Динамо" обіграло "Чорноморець", а "Шахтар" - "Ворсклу".

Водночас лише тиждень тому українські гранди вже грали між собою - у матчі за Суперкубок України.

Тоді впевнено переміг чемпіон "Шахтар" з рахунком 2:0.