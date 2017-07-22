На 4-й день народження принца Джорджа опублікували нове офіційне фото

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Принцу Джорджу - первістку принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт - в суботу 22 липня виповнилося чотири роки. З цієї нагоди британська королівська сім'я опублікувала офіційний портрет маленького принца.

Фотографія усміхненого Джорджа опублікована в "Інстаграмі" Кенсингтонського палацу.

Герцог і герцогиня Кембриджська раді поділитися знімком, зробленим королівським фотографом з Getty Крисом Джексоном, йдеться в заяві палацу.

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"Це такий щасливий малюк, фотозйомка з ним - суцільні веселощі", - сказав фотограф, який зробив цей знімок ще в кінці червня.

Принц святкуватиме свій день народження з батьками, які в п'ятницю завершили турне по Польщі та Німеччині.

Принц Джордж із сестрою, принцесою Шарлоттою вже супроводжували батьків під час їхнього візиту до Канади. А це була їхня перша офіційна поїздка в Європу.

Копирайт изображения PA Image caption Принц Джордж п'ять днів перед днем народження провів у Польшщі і Німеччині

У п'ятницю принц Вільям в останній день офіційного візиту до Німеччини на заводі Airbus показав дітям вертоліт.

Принц Джордж приміряв шолом пілота, а принцеса Шарлотта пограла з кнопками панелі управління.

Копирайт изображения AFP Image caption Родина на королівському турне

У вересні принц Джордж повинен піти в школу. Як раніше повідомлялося, принц Джордж навчатиметься в лондонській школі Thomas's Battersea, розташованій недалеко від Кенсінгтонського палацу.

Принц Джордж Олександр Луї (Джордж Кембриджський) народився 22 липня 2013 року.