Трамп критикує "незаконний витік" після статті про Кисляка

Копирайт изображения EPA

Президент США Дональд Трамп назвав "новим незаконним витоком розвідданих" статтю Washington Post, присвячену послу Росії в США Сергію Кисляку.

У матеріалі стверджувалося, що американська розвідка перехопила донесення дипломата в Москву, де він викладав зміст розмови з Джефом Сешнсом, нинішнім генпрокурором США, про американську виборчу кампанію.

Сам пан Сешнс заперечував факт такої розмови.

"Новий витік розвідувальної інформації від Amazon Washington Post. На цей раз - проти [генпрокурора США] Джеффа Сешнса. Всі ці незаконні витоки про [екс-директора ФСБ Джеймса] Комі повинні припинитися", - написав Трамп у своєму Twitter.

У матеріалі Washington Post стверджувалося, що розвідка США перехопила донесення російського посла Сергія Кисляка в Кремль. У них, зокрема, говорилося про зміст його зустрічей з Джеффом Сешнсом в 2016 році. Сешнс, який зараз займає посаду генпрокурора США, був помічником Трампа.

Один зі співрозмовників видання розповів, що, згідно з перехоплениими даними, Кисляк і Сешнс обговорювали питання, що стосуються позиції Трампа у питанні Росії, а також переспективи відносин двох країн у разі перемоги республіканця на виборах.

Трамп раніше гостро критикував газету Washington Post і інтернет-магазин Amazon, заявляючи, що Amazon Washington Post - фейкові новини. Володіє газетою і найбільшим інтернет-магазином Джефф Безос. Він заявив, що не впливає на редакційну політику видання.

Сешнс офіційно не бере участі в розслідуванні, що стосується можливого втручання Росії в американські вибори - в березні він узяв самовідвід. WP навесні повідомляла про те, що Сешнс двічі зустрічався з Кисляком під час виборчої кампанії Трампа. CNN повідомляло, що між послом і помічником Трампа могла бути і третя зустріч.

Демократи-конгресмени звинувачують Сешнса в тому, що той нібито збрехав під присягою, коли вступав на посаду генпрокурора. Члени конгресу вважають, що той повинен був відзвітувати про контакти з російським послом.

Сам Сешнс стверджує, що ніколи не обговорював з Кисляком втручання у виборчу кампанію і вибори в США в цілому. Генпрокурор наполягає, що зустрічався з Кисляком як сенатор, а не в якості помічника нинішнього президента Сполучених Штатів.

На останніх слуханнях в Сенаті, які відбулися минулого тижня, Сешнс назвав "жахливою й огидною брехнею" звинувачення в тому, що передвиборний штаб Трампа міг вступити в змову з російськими офіційними особами.