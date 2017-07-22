Трамп критикує "незаконний витік" після статті про Кисляка

  • 22 липня 2017
A picture of Donald Trump, overlaid with one of his tweets reading "a new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey's, must stop!" Копирайт изображения EPA

Президент США Дональд Трамп назвав "новим незаконним витоком розвідданих" статтю Washington Post, присвячену послу Росії в США Сергію Кисляку.

У матеріалі стверджувалося, що американська розвідка перехопила донесення дипломата в Москву, де він викладав зміст розмови з Джефом Сешнсом, нинішнім генпрокурором США, про американську виборчу кампанію.

Сам пан Сешнс заперечував факт такої розмови.

"Новий витік розвідувальної інформації від Amazon Washington Post. На цей раз - проти [генпрокурора США] Джеффа Сешнса. Всі ці незаконні витоки про [екс-директора ФСБ Джеймса] Комі повинні припинитися", - написав Трамп у своєму Twitter.

У матеріалі Washington Post стверджувалося, що розвідка США перехопила донесення російського посла Сергія Кисляка в Кремль. У них, зокрема, говорилося про зміст його зустрічей з Джеффом Сешнсом в 2016 році. Сешнс, який зараз займає посаду генпрокурора США, був помічником Трампа.

Один зі співрозмовників видання розповів, що, згідно з перехоплениими даними, Кисляк і Сешнс обговорювали питання, що стосуються позиції Трампа у питанні Росії, а також переспективи відносин двох країн у разі перемоги республіканця на виборах.

Трамп раніше гостро критикував газету Washington Post і інтернет-магазин Amazon, заявляючи, що Amazon Washington Post - фейкові новини. Володіє газетою і найбільшим інтернет-магазином Джефф Безос. Він заявив, що не впливає на редакційну політику видання.

Сешнс офіційно не бере участі в розслідуванні, що стосується можливого втручання Росії в американські вибори - в березні він узяв самовідвід. WP навесні повідомляла про те, що Сешнс двічі зустрічався з Кисляком під час виборчої кампанії Трампа. CNN повідомляло, що між послом і помічником Трампа могла бути і третя зустріч.

Демократи-конгресмени звинувачують Сешнса в тому, що той нібито збрехав під присягою, коли вступав на посаду генпрокурора. Члени конгресу вважають, що той повинен був відзвітувати про контакти з російським послом.

Сам Сешнс стверджує, що ніколи не обговорював з Кисляком втручання у виборчу кампанію і вибори в США в цілому. Генпрокурор наполягає, що зустрічався з Кисляком як сенатор, а не в якості помічника нинішнього президента Сполучених Штатів.

На останніх слуханнях в Сенаті, які відбулися минулого тижня, Сешнс назвав "жахливою й огидною брехнею" звинувачення в тому, що передвиборний штаб Трампа міг вступити в змову з російськими офіційними особами.

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