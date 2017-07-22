Помер актор із фільму "Сам удома"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джон Герд грав роль Пітера Маккаллістера

У віці 71 року помер Джон Герд, виконавець ролі батька із різдвяного фільму "Сам удома". Він грав роль Пітера Маккаллістера.

Як повідомив веб-сайт TMZ, який спеціалізується на нлвинах про зірок, актора знайшли мертвим у його готельному номері в Пало-Альто, штат Каліфорнія.

Смерть підтвердили судові медики округу Санта-Клара. Причина смерті невідома.

Герд оселився в готелі після нескладної операції на спині.

Його найвідомішою роллю був Пітер Маккаллістер, батько з фільмів 1990-х "Сам удома".

Однак акторська кар'єра Герда почалася в 1970-х, коли він почав виступати на сцені і зніматися в кіно та телесеріалах.

Його номінували на премію "Еммі" за появу у телесеріалі "Клан Сопрано".