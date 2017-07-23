В АТО знову стріляли під Красногорівкою

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Минулої доби в зоні АТО тривала стрілянина, повідомляє штаб АТО у своєму Facebook.

Зафіксовано 18 порушень перемир'я. Водночас даних про поранених чи загиблих у штабі не наводять.

Попри "хлібне перемир'я", у вечірній час активізувалися обстріли, кажуть силовики.

Зокрема, на маріупольському напрямку під мінометний вогонь потрапили позиції сил АТО у Красногорівці.

Уранці 20 липня на цій ділянці стався бій, у якому були загиблі.

Також у суботу стріляли з мінометів 120 і 82 мм, гранатометів та кулеметів неподалік Авдіївки - ще однієї "гарячої точки".

З 24 червня по 31 серпня в АТО діє так зване "хлібне перемир'я" на час збирання врожаю. Але воно майже щодня порушується.

За три роки на Донбасі загинули 2,7 тис. українських військових.