Гран-прі Одеського кінофестивалю отримала стрічка "Король бельгійців"
Головний приз Одеського кінофестивалю здобула стрічка "Король бельгійців" (Бельгія, Нідерланди, Болгарія).
Переможця обрали глядацьким голосуванням.
Увечері в суботу пройшла церемонія закриття фестивалю, на якій роздали нагороди.
Найкращим українським повнометражним фільмом назвали "Dixie Land" режисера Романа Бондарчука (спільне виробництво України, Литви та Німеччини).
"Ця стрічка - сім років зйомок, сім років нашого життя", - сказав режисер на церемонії.
"Головну роль" Сергія Буковського визнали найкращим документальним фільмом.
Мама режисера, акторка Ніна Антонова, також отримала нагороду за найкращу акторську роботу - саме в цій стрічці.
Найкращим фільмом міжнародного конкурсу за версією журі став "Літо 1933" Карли Сімон (Іспанія).
Свої відзнаки роздала також Міжнародна федерація кінопреси: їх отримав фільм "Рівень Чорного" Валентина Васяновича та короткометражка "Бузок" Катерини Горностай.
На фестиваль, який проходить уже увосьме, надійшло 911 фільмів з усього світу.
Спеціальним гостем ОМКФ стала французька акторка Ізабель Юппер, яка отримала премію "Золотий дюк" за вклад в кіномистецтво.
"Я по-особливому ставлюся до вашої країни. Кілька років тому я знімалася у фільмі "Повінь" режисера Ігоря Мінаєва, тому мені хотілося приїхати сюди", - цитує пані Юппер прес-служба кінофестивалю.