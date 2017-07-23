Гран-прі Одеського кінофестивалю отримала стрічка "Король бельгійців"

Копирайт изображения Одесский международный кинофестиваль Image caption Церемонія закриття фестивалю пройшла в одеській опері

Головний приз Одеського кінофестивалю здобула стрічка "Король бельгійців" (Бельгія, Нідерланди, Болгарія).

Переможця обрали глядацьким голосуванням.

Увечері в суботу пройшла церемонія закриття фестивалю, на якій роздали нагороди.

Найкращим українським повнометражним фільмом назвали "Dixie Land" режисера Романа Бондарчука (спільне виробництво України, Литви та Німеччини).

"Ця стрічка - сім років зйомок, сім років нашого життя", - сказав режисер на церемонії.

Копирайт изображения Одеський міжнародний кінофестиваль Image caption Одним із гостей фестивалю була акторка Лія Ахеджакова. На церемонії закриття вона згадала про Богдана Ступку, який помер п'ять років тому

"Головну роль" Сергія Буковського визнали найкращим документальним фільмом.

Мама режисера, акторка Ніна Антонова, також отримала нагороду за найкращу акторську роботу - саме в цій стрічці.

Найкращим фільмом міжнародного конкурсу за версією журі став "Літо 1933" Карли Сімон (Іспанія).

Копирайт изображения Одеський міжнародний кінофестиваль

Свої відзнаки роздала також Міжнародна федерація кінопреси: їх отримав фільм "Рівень Чорного" Валентина Васяновича та короткометражка "Бузок" Катерини Горностай.

На фестиваль, який проходить уже увосьме, надійшло 911 фільмів з усього світу.

Спеціальним гостем ОМКФ стала французька акторка Ізабель Юппер, яка отримала премію "Золотий дюк" за вклад в кіномистецтво.

Копирайт изображения Одеський міжнародний кінофестиваль Image caption Ізабель Юппер в Одесі

"Я по-особливому ставлюся до вашої країни. Кілька років тому я знімалася у фільмі "Повінь" режисера Ігоря Мінаєва, тому мені хотілося приїхати сюди", - цитує пані Юппер прес-служба кінофестивалю.