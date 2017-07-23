Принци Вільям і Гаррі поділилися спогадами про матір
До 20-річчя смерті принцеси Діани виходить документальний фільм, у якому спогадами про неї діляться її сини.
У стрічці корпорації ITV принци Вільям і Гаррі кажуть, зокрема, що Діана розуміла "реальне життя за межами палацу" і заохочувала їх "бешкетувати".
Принци також шкодують про надто коротку останню розмову з матір'ю в день її смерті.
Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року, коли Вільяму було 15 років, а Гаррі - 12.
У фільмі "Діана, наша матір" її сини згадують про "радість", яку вона їм приносила, і кажуть, що прицеса була "дитиною".
У стрічці, що вийде в понеділок, також фігурують фото королівської родини, які раніше не публікувалися.
Згадуючи почуття гумору Діани, принц Гаррі каже у фільмі: "Наша мама була повною дитиною. Коли мені кажуть: "Якщо вона була веселою, наведи нам приклад", - я лише чую її сміх у моїй голові".
"Вона часто мені казала: "Можеш бешкетувати, скільки хочеш, головне - не попастися".
"Вона була однією з найбешкетніших матерів. Приходила, дивилися, як ми граємо в футбол, і підкладала цукерки нам у шкарпетки".
Принц Вільям також додав, що Діана була "дуже неформальною і обожнювала сміх та веселощі".
За його словами, вона часом могла бути "жартівницею".
Вільям згадав один епізод, коли він повернувся додому зі школи і побачив, що Діана запросила до Кенсінгтонського палацу топ-моделей: Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон і Наомі Кемпбелл.
"Мені було 12 чи 13 років, і їхні плакати висіли у мене стінах", - розповів він.
"Я почервонів, не знав, що сказати, і мало не спіткнувся на сходах, коли піднімався наверх. Я був повністю, цілковито вражений".
Герцог Кембриджський також сказав, що спогад про останню - телефонну - розмову з матір'ю у нього досить важкий.
За його словами, вони з братом в цей час "гарно проводили час" з кузенами в Шотландії.
"Гаррі і я хотіли швидше попрощатися, знаєте - "Потім поговоримо". ... Якби я знав, що станеться, я б не був таким байдужим", - сказав він.
"Вона дзвонила з Парижа. Я не дуже пам'ятаю, що казав, але, напевно, до кінця життя шкодуватиму про те, яким коротким був той дзвінок", - сказав також принц Гаррі.