Фанам Pokemon Go виплатять компенсації через зірваний фестиваль
Тисячі шанувальників Pokemon Go отримають компенсацію через технічні проблеми на фестивалі в Чикаго.
Фанати заплатили за квитки, розраховуючи спіймати найрідкісніших істот у цій грі. Але не змогли отримати доступ до додатка і пограти.
Технічні збої відбулися через два фактори: перевантажених мобільних мереж і кілька помилок з боку організаторів, які вони самі визнали, передає кореспондент BBC у сфері технологій Дейв Лі.
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У підсумку захід, який рекламувався як шанс уперше зібратися разом, було зірвано. А фанатам покемонів залишалося тільки свистіти і кричати: "Виправте нашу гру!"
Представники компанії - розробника гри Niantic намагалися пояснити ситуацію і заспокоїти присутніх, але безуспішно.
Хтось із відвідувачів фестивалю навіть кинув пляшку на сцену, але ні в кого не влучив.
Розчарованим фанатам запропонували повернути вартість квитка - 20 доларів, а також надати по 100 доларів у вигляді ігрової валюти (pokecoins), яку можна використовувати в додатку.
Pokemon Go запустили минулого літа.
Це безкоштовна гра для мобільних пристроїв, учасники якої шукають і захоплюють покемонів, що з'являються на екрані, "накладені" на реальний світ.
Програма принесла творцям понад 1 млрд доларів, а фестиваль у Чикаго мав стати її першим офіційним ювілеєм.
Відвідувачі сподівалися знайти там деякі види рідкісних або до того недоступних покемонів.
Квитки на захід розпродали за десять хвилин після початку продажу, а спекулянти перепродавали їх за ціною до 400 доларів.
За планом, захід мав зібрати 20 тисяч учасників.
Крім технічних проблем фанатам зіпсували настрій черги, в яких доводилося стояти до трьох годин.
Щоправда, ловити покемонів можна було і за межами парку, в якому проходив фестиваль. Намагаючись розв'язати технічні проблеми, організатори збільшили радіус території, де можна було зустріти рідкісних покемонів.