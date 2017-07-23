У Харкові - новий випадок ботулізму

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У Харкові госпіталізували 22-річну дівчину з попереднім діагнозом ботулізм, повідомляє поліція області.

Стан пацієнтки тяжкий. Підозрюють, що вона могла отруїтися в'яленою рибою.

Мати постраждалої розповіла, що ввечері 21 липня донька подзвонила їй і поскаржилась на погане самопочуття.

У лікарні стан дівчини погіршився, і 22 липня її приєднали до апарату штучного дихання.

За даними поліції, дівчина отруїлася в'яленою рибою, яку напередодні купила в магазині.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил.

Від початку року в Україні 90 людей захворіли на ботулізм, дев'ять із них померли, повідомляло міністерство охорони здоров'я.

Восьмеро із дев'яти померлих отруїлися в'яленою рибою, причому половина вживала рибу промислового виробництва.

В країні були проблеми із сироваткою від ботулізму.

Лише на початку липня в Україну надійшла партія сироватки від Програми розвитку ООН. Це 25 курсів лікування, яких має вистачити для 25 людей.

Вартість партії склала 2,5 мільйона гривень, але Україні її надали безкоштовно як гуманітарну допомогу.