У Конгресі США домовилися щодо нових санкцій проти Росії

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Лідери обох партій в американському Конгресі досягли домовленості щодо проекту закону, який дозволяє нові санкції проти Росії.

Також проект різко обмежує право президента Трампа скасувати будь-які санкції проти Росії.

Документ уже пройшов голосування в Сенаті. Палата представників розгляне його уже у вівторок.

Дональд Трамп раніше закликав Конгрес дозволити йому дипломатичну свободу в стосунках із Кремлем.

Але кореспонденти кажуть, що двостороння домовленість означає: Конгрес налаштований продовжувати жорстку лінію щодо Москви, якими б не були погляди Трампа.

Президент може накласти вето на законопроект. Та це підживить підозри щодо його ставлення до Кремля, кажуть кореспонденти.

Москва заперечує будь-які порушення, але у США ідуть кілька розслідувань щодо імовірних зв'язків між членами виборчого штабу Трампа та російськими посадовцями.

Домовленостей щодо санкційного проекту досягли після "інтенсивних переговорів", розповів сенатор Бен Кардін, високопоставлений демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин.

"Майже згуртований Конгрес готовий надіслати президенту Путіну чіткий сигнал від американського народу і наших союзників, і треба, щоби президент Трамп нам із цим допоміг", - сказав він.

Проект дозволяє запровадити нові санції у зв'язку з анексією Криму та імовірним втручанням у вибори в США.