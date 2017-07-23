У Венесуелі поранено відомого протестувальника-скрипаля

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У Венесуелі під час сутичок із поліцією було поранено скрипаля, який став одним із облич тривалих антиурядових протестів.

Віллі Артегу, який часто грав серед демонстрантів, доправили до лікарні.

"Нас не зупинять ні гумові кулі, ні кулі для пневматики", - написав він у Twitter.

Також музикант виклав відео зі своїм забинтованим обличчям.

Президент Ніколас Мадуро називає протестувальників "терористами".

На відео, знятому в той час, як був поранений скрипаль, поліція, як виглядає, стріляє гумовими кулями і розпорошує сльозогінний газ, а деякі протестувальники кидають каміння і каністри з бензином.

Від квітня в країні загинули у зв'язку з протестами близько сотні людей.

У суботу коаліція із кількох партій організувала в столиці марш до Верховного суду на підтримку суддів, яких напередодні призначив Конгрес (більшість в парламенті має опозиція).

Уряд називає це призначення незаконним і каже, що не дозволить віддати місця чинних суддів новоприбулим.

Чому в Венесуелі політична криза?‎‎‎