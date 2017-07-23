5-річній дівчинці, яку оштрафували за продаж лимонаду, пропонують роботу

Копирайт изображения Andre Spicer

П'ятирічна британка, яку поліція оштрафувала за продаж лимонаду на вулиці, отримала десятки пропозицій поторгувати на різних заходах.

Інцидент стався у східному Лондоні. Батько дівчинки - професор бізнес-школи - дозволив доньці поставити столик і продавати напої неподалік від фестивалю Lovebox.

Але до них підійшли четверо поліцейських та оштрафували батька і доньку за торгівлю без ліцензії.

Місцева рада потім вибачилася і скасувала штраф.

Копирайт изображения Andre Spicer Image caption Штраф за торгівлю без ліцензії

Андре Спайсер повідомив, що його донька відтоді отримала багато пропозицій продавати лимонад від різних фестивалів і ярмарків.

"Ми приголомшені доброю реакцією людей з усього світу", - написала родина у Twitter.

"Цілком серйозно - чи не хотіла б ваша донька продавати лимонад на Боро-маркет (один із найдавніших продуктових ярмарків Лондона. - Ред.)? Ми були б раді організувати для неї", - написав батьку дівчинки Twitter-акаунт Боро-маркету.

Пан Спайсер розповідав, що коли до них підійшли поліцейські, дівчинка розплакалася.

Представник місцевої влади заявив: "Нам дуже прикро, що таке сталося. Ми виходимо з того, що наші поліцейські керуються здоровим глуздом і з розумом використовують свої повноваження".

"Вочевидь, цього не сталося", - йдеться в заяві.