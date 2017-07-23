У вантажівці в Техасі знайшли тіла вісьмох людей

Копирайт изображения EVN Image caption У вантажівці перебували як діти, так і дорослі

У американському штаті Техас у кузові вантажівки знайшли тіла вісьмох людей, повідомили у поліції.

Ще понад 20 людей, яких виявили на парковці магазину "Волмарт" в містечку Сан-Антоніо перебувають у критичному або важкому стані.

Люди перегрілися та давно перебували без води; їх доставили до лікарні.

Поліція поки не встановила, звідки приїхав автомобіль, однак підтвердила, що водія затримали.

Влада розслідує можливе незаконне перевезення людей.

Усього в авто знайшли 38 людей. Відділ імміграції США намагається отримати інформацію про них.

Містечко Сан-Антоніо лежить за кілька годин їзди від кордону з Мексикою.

Керівник поліції Вільям МакМанус на прес-брифінгу повідомив, що тіла виявили після того, як хтось із вантажівки попросив у працівника супермаркету води.

У поліції вважають, що ще кілька людей могли втекти до лісу, що лежить неподалік.

Щонайменше двоє постраждалих - це діти шкільного віку.

У Техасі зберігається суха та спекотна погода.