Спецпредставник США: на Донбасі триває "гаряча війна"

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО Image caption Марі Йованович та Курт Волкер відвідують Донбас

На сході України триває не заморожений конфлікт, а справжня "гаряча війна". Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Це не заморожений конфлікт, це гаряча війна. Це криза, яка потребує невідкладної уваги, яку потрібно вирішити якомога швидше", - сказав пан Волкер на прес-конференції у Краматорську.

Він також відзначив надзвичайні страждання населення, а також кількість вбитих і поранених, знищені будівлі, економіку та промисловість.

"Ціна, яку заплатили за це. Дуже висока ціна. І це потрібно вирішити якомога швидше", - зазначив пан Волкер і додав, що високу ціну заплатили не тільки люди на контрольованій, але й на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО

Раніше у неділю Курт Волкер та Марі Йованович побували в Авдіївці, де зустрілися з військовими, представниками адміністрації та постраждалими мешканцями міста.

Представники делегації відвідали відремонтовану школу та Авдіївській коксохімічний завод.

Курт Волкер вже приїздив до України 9 липня і супроводжував Рекса Тіллерсона під час його візиту до Києва. Також пан Волкер зустрічався із представником від України ТКГ у Мінську Леонідом Кучмою.

Візит щодо України

21 липня Держдепартамент США повідомив, що Курт Волкер відбув на схід України. Його метою була зустріч "з тими, хто постраждав від російської агресії", а також обговорення значення безпеки для всіх українців.

24 липня спецпредставник США обговорить у Києві "шлях до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", після чого відбуде до Парижа обговорити мінський процес із французькими і німецькиими урядовцями і взяти участь у розмовах "нормандського формату".

За повідомленням Держдепартаменту, пан Волкер далі відвідає Брюссель, де обговорить владнання конфлікту в Україні з офіційними представниками ЄС і НАТО.

26 липня спецпредставник США щодо України у Відні обговорить роботу місії ОБСЄ на Донбасі в штаб-квартирі організації, після чого вилетить до Лондона, де проведе консультації з британськими урядовцями щодо того, як досягти поступу в Україні.