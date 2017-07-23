Російській суд заочно арештував прокурора у справі Януковича

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Басманний районний суд Москви задовольнив клопотання комітету про заочне взяття під варту прокурору військової прокуратури України Руслана Кравченка, який веде справу екс-президента Віктора Януковича про державну зраду.

Про це йдеться у повідомленні Слідчого комітету Росії.

За інформацією, суд також постановив заочно арештувати слідчого прокуратури в особливо важливих справах Вадима Приймачка.

Слідчий комітет РФ звинуватив представників Головної військової прокуратури України (а також колишнього в. о. генерального прокурора України Олега Махніцького та його першого заступника Миколу Голомшу) у тому, що вони в 2014 році організували завідомо незаконне притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Росії адмірала Олександра Вітко з політичних мотивів.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос після цього заявив, що Україна надасть охорону прокурорам, заочно арештованим у Росії.

По інформації пана Матіоса, Слідчий комітет РФ, який подав клопотання про арешт, встановив місце проживання українських прокурорів за даними із відкритого реєстру нерухомості Міністерства юстиції України за допомогою українського паспорта, раніше виданого на окупованій тепер території Луганської області.

"Зроблено за тим же принципом, як встановлювали місце проживання підірваного полковника ГУР МОУ Шаповала (якого підірвали у власному автомобілі 27 червня). Доказано слідством", - додав Анатолій Матіос.

Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд кримінального провадження щодо усунутого президента Віктора Януковича 3 серпня. За словами адвоката, його підзахисний має брати участь у суді по відеоконференції.