Кустуріца дасть концерт в Криму

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Сербський режисер та музикант Емір Кустуріца зі своєю групою The No Smoking Orchestra у неділю ввечері виступить з концертом в анексованому Росією Криму.

У відеозверненні, розповсюдженому концертною агенцією Inconcert, пан Кустуріца підтвердив, що 23 липня приїде до Криму, повідомляє російське видання РИА "Новости".

Нова програма The No Smoking Orchestra носить назву останнього фільму режисера - "Чумацьким шляхом", головні ролі в якому виконали сам Емір Кустуріца та Моніка Беллуччі.

Напередодні до України не пустили низку російських виконавців. Така заборона була зумовлена тим, що усі вони відвідували анексований Крим, повідомили у Держприкордонслужбі України.