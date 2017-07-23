Внаслідок обстрілу Зайцевого згоріли два будинки – поліція

Копирайт изображения police.dn.ua

Внаслідок обстрілу бойовиками селища Зайцеве Донецької області повністю згоріли два будинки. Про це повідомили у поліції Донецької області.

За повідомленням, обстріл розпочався близько 9 години ранку.

"Інформація про подію надійшла до поліції о 13-48. По вул. Лескова снаряд влучив у нежилий будинок, по вул. Вернадського - у дах літньої кухні", - уточнили у відомстві.

За попередньою інформацією, потерпілих у результаті обстрілу немає.

На місце обстрілу виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Водночас у повідомленні прес-центру штабу АТО вказано, що вщент згоріли три будинки.