Внаслідок обстрілу Зайцевого згоріли два будинки – поліція
Внаслідок обстрілу бойовиками селища Зайцеве Донецької області повністю згоріли два будинки. Про це повідомили у поліції Донецької області.
За повідомленням, обстріл розпочався близько 9 години ранку.
"Інформація про подію надійшла до поліції о 13-48. По вул. Лескова снаряд влучив у нежилий будинок, по вул. Вернадського - у дах літньої кухні", - уточнили у відомстві.
За попередньою інформацією, потерпілих у результаті обстрілу немає.
На місце обстрілу виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.
Водночас у повідомленні прес-центру штабу АТО вказано, що вщент згоріли три будинки.