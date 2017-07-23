У Йорданії напали на посольство Ізраїлю, є жертви - ЗМІ
- 23 липня 2017
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Сили безпеки оточили посольство Ізраїлю в столиці Йорданії, Аммані, після повідомлень про напад.
За повідомленням кореспондента ВВС з місця події, найближчі вулиці біля посольства перекрили. Влада не уточнює подробиць інциденту.
За повідомленнями ЗМІ, які цитують джерела у силах безпеки, одна людина загинула.
Ізраїльська влада ще не оприлюднила інформацію, однак схоже на те, що персонал посольства евакуюють.
Посольство розташоване у житловому кварталі Амману.