У Йорданії напали на посольство Ізраїлю, є жертви - ЗМІ

Сили безпеки оточили посольство Ізраїлю в столиці Йорданії, Аммані, після повідомлень про напад.

За повідомленням кореспондента ВВС з місця події, найближчі вулиці біля посольства перекрили. Влада не уточнює подробиць інциденту.

За повідомленнями ЗМІ, які цитують джерела у силах безпеки, одна людина загинула.

Ізраїльська влада ще не оприлюднила інформацію, однак схоже на те, що персонал посольства евакуюють.

Посольство розташоване у житловому кварталі Амману.