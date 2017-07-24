В АТО поранено військового

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Минулої доби в зоні АТО тривала стрілянина, повідомляє штаб АТО у своєму Facebook.

Одного військового було поранено - це сталося через обстріл з гранатометів і стрілецької зброї в районі Мар'їнки.

Крім того, під вогнем опинилися будинки цивільних.

Загалом зафіксовано 14 порушень перемир'я.

Так, на луганському напрямку, з гранатометів і мінометів били по Кримському, Новоолександрівці, з БМП по Новозванівці.

З 24 червня по 31 серпня в АТО діє так зване "хлібне перемир'я" на час збирання врожаю. Але воно майже щодня порушується.

За три роки на Донбасі загинули 2,7 тис. українських військових.