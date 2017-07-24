Стрілянина у посольстві Ізраїлю в Йорданії: двоє загиблих

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Через стрілянину в ізраїльському посольстві у столиці Йорданії загинули двоє йорданців, повідомляє джерело серед місцевих силовиків.

Ще одна людина - ізраїльтянин - отримала поранення.

Перед інцидентом в посольство зайшли двоє йорданців, які працювали на меблеву фірму, каже поліція.

Подробиць не повідомляють, і що викликало стрілянину - наразі неясно.

Сили безпеки оточили посольство. Влада Ізраїлю евакуювала персонал посольства.

Інцидент сталася у житловій будівлі, яку використовує посольство, каже йорданська поліція.

Розслідування, за її даними, і досі перебуває на "початковій стадії".

Влада Ізраїлю не коментує інцидент.

Посольство розташоване в заможному кварталі йорданської столиці Амман.