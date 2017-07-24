Стрілянина у посольстві Ізраїлю в Йорданії: двоє загиблих
Через стрілянину в ізраїльському посольстві у столиці Йорданії загинули двоє йорданців, повідомляє джерело серед місцевих силовиків.
Ще одна людина - ізраїльтянин - отримала поранення.
Перед інцидентом в посольство зайшли двоє йорданців, які працювали на меблеву фірму, каже поліція.
Подробиць не повідомляють, і що викликало стрілянину - наразі неясно.
Сили безпеки оточили посольство. Влада Ізраїлю евакуювала персонал посольства.
Інцидент сталася у житловій будівлі, яку використовує посольство, каже йорданська поліція.
Розслідування, за її даними, і досі перебуває на "початковій стадії".
Влада Ізраїлю не коментує інцидент.
Посольство розташоване в заможному кварталі йорданської столиці Амман.