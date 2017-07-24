Британець Фрум учетверте виграв Tour de France

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Британський велосипедист Кріс Фрум учетверте виграв велоперегони "Тур де Франс".

Вони, за традицією, закінчилися в Парижі на Єлисейських полях.

Команда велосипедиста Sky також здобула титул найкращої команди.

Тепер Фруму лишилося здобути іще один титул, аби дорівнятися до таких спортсменів, як Жак Анкетіль, Едді Меркс, Бернар Іно та Мігель Індурайн, які вигравали "Тур де Франс" п'ять разів.

Дистанція цих перегонів складає 3500 кілометрів.

Відрив між Фрумом і його головним суперником, Рігоберто Ураном з Колумбії, склав менш ніж 54 секунди.

"Кожна моя перемога була своєрідна. Вони всі особливі, але цю я запам'ятаю як найбільш важко здобуту", - сказав Фрум.

Під час цьогорічних перегонів із Фрумом також сталася несподівана річ: він на якийсь час втратив жовту майку лідера.