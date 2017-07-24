МВФ погіршив прогнози для економік США та Британії

Копирайт изображения Getty Images

Американська та британська економіки у 2017 році ростимуть повільніше, ніж прогнозували раніше, вважають у Міжнародному валютному фонді.

За новим прогнозом, США матимуть зростання на рівні 2,1%, а не 2,3.

Від адміністрації Трампа очікували політики, яка б надала поштовху американській економіці - на кшталт скорочення податків чи інвестицій в інфраструктуру.

Але нині імовірність таких заходів виглядає нижчою.

Тим часом Британія в першому кварталі також показала слабші, ніж очікували, результати, тому її прогноз росту знизили з 2% до 1,7.

Водночас прогноз МВФ для світової економіки залишився незмінним - 3,5% росту в 2017 році та 3,6 - у 2018.

Тим часом для деяких країн Єврозони прогнози покращили. Серед них - Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.

В останньому звіті фонду сказано, що пожвавлення світової економіки, яке він передбачав у попередньому звіті, залишається актуальним.

Прогнози для Китаю теж дещо підвищили: від 6,6 до 6,7% росту.