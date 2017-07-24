У Луцьку горів готельно-ресторанний комплекс

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У Луцьку вночі горів готельно-ресторанний комплекс.

Загиблих і травмованих, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі не було.

Але місцеві ЗМІ повідомляють, що щонайменше одна людина надихалася чадного газу - їй допомогли на місці.

Пожежники евакуювали близько 10 людей із номерів, розташованих на другому поверсі.

У ДСНС кажуть, що горіло приміщення першого поверху ресторану та покрівля готелю, розташованого поруч.

Пожежу загасили приблизно за годину.

Її причини встановлюють. Поліція порушила провадження за статтею про умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибух, який було чути перед пожежею.