Інцидент в Аммані: Ізраїль каже, що охоронець застрелив нападника

Копирайт изображения EPA Image caption Охоронці біля ізраїльського посольства в Аммані

Через стрілянину біля ізраїльського посольства в столиці Йорданії Аммані загинули двоє людей.

Влада Ізраїлю каже, що охоронець-ізраїльтянин застрелив йорданця із викруткою, який на нього напав.

Це був столяр, який працював у житловій будівлі, котру використовує посольство, сказано в заяві.

Другий йорданець випадково загинув у перестрілці, твердить Ізраїль.

Охоронець, за повідомленнями, був поранений.

Це один із найсерйозніших інцидентів між двома країнами відтоді, як вони підписали мирну угоду в 1994 році.

Друга жертва померла в лікарні - за повідомленнями, це був власник будівлі.

Сили безпеки оточили територію довкола посольства. Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю евакуювала його персонал.

Відповідно до Віденської конвенції 1961 року охоронець має імунітет щодо розслідування та арешту, заявило міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Посольство розташоване в заможному кварталі йорданської столиці.

У п'ятницю тисячі йорданців протестували в Аммані проти встановлення металодетекторів на священному для християн та іудеїв місці в Східному Єрусалимі.

Детектори встановили після вбивства двох ізраїльських поліцейських.

Це також викликало напруженість між ізраїльтянами і палестинцями.