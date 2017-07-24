У Кабулі стався вибух: загинули щонайменше 30 людей

У столиці Афганістану Кабулі вибухнуло авто, яким керував смертник.

Загинули щонайменше 30 людей, повідомили BBC чиновники.

Принаймні 42 людини поранені. Очікують, що кількість жертв може зрости.

Вибух ударив по автобусу, який віз чиновників з міністерства надр.

Відповідальність за напад узяв на себе Талібан. За словами угруповання, їхньою мішенню були представники розвідки.

Інцидент стався в годину пік.

Цього року в Кабулі сталася низка смертоносних атак, у яких звинувачують Талібан чи Ісламську державу.

Рух Талібан усунули від влади в країні у 2001, але визнаний міжнародною спільнотою уряд контролює не всю територію Афганістану.

Після виведення військової місії НАТО в 2014 році, активність угруповання зросла.