У Тбілісі пройшла хода "Ні російському фашизму"

"Ні російському фашизму" - під таким гаслом сотні людей пройшли в центрі Тбілісі в неділю. Акцію організувала партія "Рух за свободу - Європейська Грузія". Їй спробували протистояти учасники "контр-акції".

Місцем проведення ходи обрали популярний у туристів проспект столиці Агмашенебелі, де 14 липня вже пройшов націоналістичний "Марш грузин" з вимогою посилення міграційної політики і видворення з Грузії нелегальних мігрантів.

За словами представників "Європейської Грузії", їхня акція стала відповіддю на цей марш і демонстрацією того, що Грузія є толерантною країною, де немає місця фашизму і ксенофобії, проявленим на марші, які, на їхню думку, штучно нав'язуються з Росії.

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"Цією акцією ми говоримо - ні фашизму, який, на жаль, був продемонстрований на цій вулиці кілька днів тому, коли одна досить маргінальна, але все ж ксенофобно налаштована група висловила абсолютно неприйнятну позицію, яка суперечить грузинським цінностям. Ця акція проти них, а також проти влади, яка все робить все для того, щоби такі групи існували", - заявив ВВС один з лідерів партії Серги Капанадзе.

Ходу по обидва боки дороги супроводжували представники правоохоронних органів.

Ситуація загострилася, коли учасники дійшли до місця, де зібралися прихильники іншої акції, які загрожували не дати лідерам "Європейської Грузії" провести ходу.

Учасники другої акції заявляли, що лідери "Європейської Грузії" - представники колишньої влади - не мають морального права проводити ходу в центрі Тбілісі, тому що на них лежить відповідальність за великі порушення прав людини при попередньому уряді.

Анонсуючи проведення "контр-акції", організатори та учасники націоналістичного "Маршу грузин" заявляли, що готові до того, що їх розженуть.

Однак, незадовго до початку ходи частина організаторів "Маршу грузин" заявила, що відмовляється від акції і закликала учасників розійтися, пояснюючи це позицією грузинського патріарха.

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Патріархія Грузії в неділю поширила заяву, в якій закликала організаторів утриматися від проведення обох акцій, щоби уникнути "непередбачуваних наслідків".

Незважаючи на це, деякі учасники "контр-акції" вирішили залишитися на проспекті і зустріти хід.

Поліція відгородила їх кордоном, не давши можливості наблизитися до мітингувальників, проте, в учасників ходи через поліцейських полетіли пластикові пляшки, яйця і помідори. Все супроводжувалось нецензурною лайкою.

За даними поліції, легкі пошкодження отримали декілька осіб. Попри це, хода "Європейської Грузії" продовжилась і закінчилась вже біля станції метро "Марджанішвілі".