У США затримали водія вантажівки, де знайшли десятки тіл
Поліція у Техасі заарештувала водія вантажівки, де знайшли десятки людей.
Дев'ятеро людей померли всередині. 28 інших, серед яких діти, - доправили до лікарні.
Вантажівку виявили на парковці магазину "Волмарт" у містечку Сан-Антоніо.
Люди перебували у вантажівці без доступу до повітря і води, коли температура ззовні була 38 градусів.
У поліції вважають, що інцидент може бути пов'язаний з торгівлею людьми.
З відео магазину видно, як кілька авто приїхали, щоби забрати тих, хто вижив. Ще кілька людей, можливо, втекли у ліс, що поруч.
Мер міста Сан-Антоніо Рон Ніренберг розповів ВВС, що найперша мета влади - це турбота про постраждалих.
"Наша реакція на місці - це надання першої медичної допомоги. Людей у критичному стані транспортували до місцевих лікарень, іноді повітрям. Ми намагалися запобігти більшим втратам", - розповів мер.
За його словами, щоби зрозуміти масштаби злочину, місто працює зі свідками, з представниками влади.
"Але у цьому випадку ми є свідками людської трагедії у нашому місті і наша перша реакція, як місцевих чиновників, - допомогти", - розповів мер міста.
Вісьмох людей знайшли мертвими одразу, ще одна людина померла у лікарні, зазначили у міграційній службі.
Місто Сан-Антоніо розміщується за кілька годин від кордону з Мексикою. Представники департаменту з міграції США намагаються встановити статус жертв.
Поліція звернула увагу на трейлер після того, як до одного з представників магазину "Волмарт" підійшов чоловік і попросив води.
Водія можуть судити за причетність до жахливої трагедії, зазначив керівник поліції Сан-Антоніо Вільям МакМанус. Люди у вантажівці були віком від 30 років до школярів.
Ті, хто вижив, мали серцебиття у понад 130 ударів на хвилину і були дуже гарячими. 20 людей були у дуже критичному стані, решта вісім у менш серйозному.
Щонайменше двоє - це діти шкільного віку. Прокуратура Техасу працює над тим, щоби знайти причетних до інциденту.
"Ці люди були безпомічними в руках свої перевізників. Уявіть їхні страждання. Вони опинилися замкненими у трейлері у таку спеку. Це жертви безжалісних контрабандистів, яким було байдуже до того, в якому стані прибуде їхній вразливий вантаж"- заявив прокурор західного округу Техасу Річард Дубрін.