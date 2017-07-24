У США затримали водія вантажівки, де знайшли десятки тіл

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Поліція у Техасі заарештувала водія вантажівки, де знайшли десятки людей.

Дев'ятеро людей померли всередині. 28 інших, серед яких діти, - доправили до лікарні.

Вантажівку виявили на парковці магазину "Волмарт" у містечку Сан-Антоніо.

Люди перебували у вантажівці без доступу до повітря і води, коли температура ззовні була 38 градусів.

У поліції вважають, що інцидент може бути пов'язаний з торгівлею людьми.

З відео магазину видно, як кілька авто приїхали, щоби забрати тих, хто вижив. Ще кілька людей, можливо, втекли у ліс, що поруч.

Мер міста Сан-Антоніо Рон Ніренберг розповів ВВС, що найперша мета влади - це турбота про постраждалих.

"Наша реакція на місці - це надання першої медичної допомоги. Людей у критичному стані транспортували до місцевих лікарень, іноді повітрям. Ми намагалися запобігти більшим втратам", - розповів мер.

За його словами, щоби зрозуміти масштаби злочину, місто працює зі свідками, з представниками влади.

"Але у цьому випадку ми є свідками людської трагедії у нашому місті і наша перша реакція, як місцевих чиновників, - допомогти", - розповів мер міста.

Вісьмох людей знайшли мертвими одразу, ще одна людина померла у лікарні, зазначили у міграційній службі.

Місто Сан-Антоніо розміщується за кілька годин від кордону з Мексикою. Представники департаменту з міграції США намагаються встановити статус жертв.

Поліція звернула увагу на трейлер після того, як до одного з представників магазину "Волмарт" підійшов чоловік і попросив води.

Копирайт изображения ВВС Image caption Вільям МакМанус: перед нами злочин торгівлі людьми

Водія можуть судити за причетність до жахливої трагедії, зазначив керівник поліції Сан-Антоніо Вільям МакМанус. Люди у вантажівці були віком від 30 років до школярів.

Ті, хто вижив, мали серцебиття у понад 130 ударів на хвилину і були дуже гарячими. 20 людей були у дуже критичному стані, решта вісім у менш серйозному.

Щонайменше двоє - це діти шкільного віку. Прокуратура Техасу працює над тим, щоби знайти причетних до інциденту.

"Ці люди були безпомічними в руках свої перевізників. Уявіть їхні страждання. Вони опинилися замкненими у трейлері у таку спеку. Це жертви безжалісних контрабандистів, яким було байдуже до того, в якому стані прибуде їхній вразливий вантаж"- заявив прокурор західного округу Техасу Річард Дубрін.