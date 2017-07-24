Президент Польщі пообіцяв ветувати суперечливі судові закони

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що накладе вето на два з трьох суперечливих законів щодо судової системи країни.

Закони, які ухвалив польський Сейм, віддавали уряду країни контроль над призначенням суддів.

"Я шкодую, що законопроекти щодо Верховного суду не були презентовані мені перед тим, як їх розглянув Сейм", - заявив Анджей Дуда.

У ніч на суботу сенат Польщі ухвалив закон про Верховний суд, проти якого протестували тисячі людей.

За цим законом, Верховний суд має підпорядковуватися міністерству юстиції. Зокрема міністр зможе самостійно, без консультацій з представниками органів правосуддя, призначати голів апеляційних та окружних судів.

Копирайт изображения ВВС Image caption Проти суперечливих законів у Польщі протестували тисячі людей. Краків 23 липня

Крім того, депутати можуть впливати на відбір членів Національної судової ради, яка призначає суддів.

Проти законопроекту виступили опозиційні партії і правозахисники. На думку критиків цієї законодавчої ініціативи, запропоновані нововведення порушують конституційний принцип поділу влади.

Правляча партія "Право і справедливість" закон підтримала. Також на його підтримку виступає уряд. Вони стверджують, що реформа необхідна через корумпованість судової системи.

Британське видання Daily Mail написало, що через суперечливу судову реформу Польща може втратити своє право голосу в ЄС.

Франс Тіммерманс з Європейської Комісії заявив, що ЄС може ініціювати дію закону щодо позбавлення Польщі права голосу.

Після приходу до влади в 2015 році партія "Право і справедливість" ухвалила низку законів, що викликали масові протести по країні.

У січні минулого року в Польщі пройшли акції протесту проти закону про ЗМІ, який дає уряду право безпосередньо призначати керівників громадських телерадіокомпаній.