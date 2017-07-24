Адвокат Єрофеєва: колишній підзахисний живий і здоровий

Копирайт изображения AFP Image caption Євген Єрофеєв (ліворуч) та Олександр Александров під час суду в Києві

Колишній адвокат росіянина Євгена Єрофеєва Оксана Соколовська стверджує, що той живий і його здоров'ю нічого не загрожує.

Євгена Єрофеєва взяли в полон у бою на Луганщині в 2015 році та через рік обміняли на Надію Савченко.

"Це все нісенітниці. Мій колишній підзахисний живий і здоровий, лікує руку. Вчора, коли пішли заяви про його смерть, я зв'язувалась з його родичами, дізнавалась про його стан. Все добре", - у коментарі ВВС Україна прокоментувала Оксана Соколовська інформацію, що нібито після обміну у травні 2016 року його в Росії "прибрали".

Інформацію про смерть Єрофеєва російському журналісту Павлу Канигіну озвучив інший росіянин Віктор Агєєв, якого нещодавно взяли в полон на Донбасі сили АТО.

Цими вихідними матір захопленого в полон росіянина Світлана Агєєва приїздила до України та з дозволу СБУ зустрічалась із сином.

Росіяни Євген Єрофеєв та Олександр Александров потрапили у полон під час бою 17 травня 2015 року.

Спочатку вони заявили, що є військовослужбовцями головного розвідувального управління міноборони Росії.

У Росії ж заявили, що вони звільнились зі служби до моменту поїздки в України.

Самі Александров та Єрофеєв пізніше на суді також заперечували, що на момент затримання були військовослужбовцями РФ.

В Україні їх засудили на 14 років позбавлення волі за звинуваченням у "тероризмі", але після оголошення вироку обміняли на Надію Савченко.