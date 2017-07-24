Зять Трампа Кушнер заперечив змову з Росією

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Зять президента США Джаред Кушнер заявить у Сенаті, що не вступав у змову з російськими чиновниками в ході передвиборчої кампанії.

У понеділок він має виступити перед сенатським комітетом із розвідки, а у вівторок - перед комітетом Палати представників.

Але свою заяву для них пан Кушнер оприлюднив заздалегідь.

У ній сказано, що він не мав неналежних зв'язків і не використовував російські гроші для свого бізнесу.

Сенат разом із Палатою представників та спеціальною радою розслідують імовірне російське втручання у вибори в США.

36-річний пан Кушнер одружений із дочкою президента Іванкою. Він - його старший радник, а під час кампанії відповідав за інтернет-стратегію Трампа.

"Я не змовлявся з жодним іноземним урядом і не знаю жодного іншого члену штабу, який змовлявся", - сказано в заяві Кушнера.

За його словами, контактів із російськими посадовцями у нього "практично не було".

Наприкінці документу Кушнер згадує про "можливо, чотири контакти з представниками Росії" упродовж і після кампанії.

Він визнав зустріч минулого червня з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка нібито пообіцяла надати йому компрометувальні матеріали про Гілларі Клінтон.

Пан Кушнер заявив, що спізнився на зустріч і зрозумів, що вона не дуже варта уваги. За його словами, це "не був корисно проведений час".