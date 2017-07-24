За знущання над котом киянину дали півроку

Копирайт изображения kyiv.gp.gov.ua

Суд присудив півроку тюрми киянину, якого обвинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

За даними слідства, чоловік підвісив кота на дереві у дворі свого будинку та жорстоко побив його гумовим шлангом.

Тварина отримала численні переломи і закриту черепно-мозкову травму, каже прокуратура.

Випадкові свідки події зняли знущання на відео, а також викликали правоохоронців.

Судова-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними.

Півроку тюрми - це максимально суворе покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами.