За знущання над котом киянину дали півроку
Суд присудив півроку тюрми киянину, якого обвинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.
За даними слідства, чоловік підвісив кота на дереві у дворі свого будинку та жорстоко побив його гумовим шлангом.
Тварина отримала численні переломи і закриту черепно-мозкову травму, каже прокуратура.
Випадкові свідки події зняли знущання на відео, а також викликали правоохоронців.
Судова-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними.
Півроку тюрми - це максимально суворе покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами.