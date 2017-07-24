Податківці проводять обшуки на заводах "Укрспирту"

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Співробітники Державної податкової служби України проводять обшуки на 41 спиртзаводі. Про це повідомив перший заступник голови відомства Сергій Білан.

"Спецоперація, яку податкова міліція проводить під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, спрямована на припинення протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції", - написав він у Facebook.

Пан Білан розповів, що "лівий" спирт виготовляється з необлікованої сировини та продається за готівку.

Він уточнив, що існування такого тіньового ринку у спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету та "несе серйозні ризики для здоров'я населення через неякісну продукцію".

У спецоперації задіяно 430 працівників податкової міліції.

В Україні працює 41 спиртзавод. Усі вони належать державному підприємству "Укрспирт", яке виробляє понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Заводи "Укрспирту" працюють на більшій частині України, крім сходу та півдня.