Порошенко: останні дні липня стали найкривавішими у році

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Президент Петро Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресію та постачання зброї на окуповані території.

Про це йшлося у телефонній розмові у нормандському форматі з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним.

Учасники нормандського формату заслухали доповідь керівників ОБСЄ щодо ситуації на сході України.

"Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ", - повідомляє офіційний сайт президента України.

Петро Порошенко також наголосив на важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН і нагадав, що Україна вимагає негайно звільнити всіх заручників, додали у повідомленні.

Своєю чергою Ангела Меркель та Еммануаль Макрон наголосили, що будь-які заяви, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої "Малоросії"., є неприпустимими.

Розмова тривала дві години, уточнюють в прес-службі. Сторони домовилися узгодити остаточні кроки щодо безпеки та продовжити роботу над дорожньою картою імплементації мінських домовленостей.

За повідомленням, зустріч представників держав нормандського формату запланована на другу половину серпня.

Напередодні спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер відвідав Донбас. Він заявив, що на сході України триває не заморожений конфлікт, а справжня "гаряча війна". "Це криза, яка потребує невідкладної уваги, яку потрібно вирішити якомога швидше", - сказав пан Волкер на прес-конференції у Краматорську.

Він також відзначив надзвичайні страждання населення, а також кількість вбитих і поранених, знищені будівлі, економіку та промисловість.