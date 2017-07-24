Батьки малюка Чарлі припинили спроби відправити його в США

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Батьки невиліковно хворого малюка Чарлі Гарда припинили юридичну боротьбу за те, аби вивезти дитину до США на експериментальне лікування.

Адвокат, який представляє Кріса Гарда та Конні Йетс розповів Високому суду, що для малюка "час вичерпано".

Грант Армстронг заявив, що батьки Чарлі ухвалили таке рішення після того, як американські лікарі заявили, що для нього занадто пізно починати курс нуклеозидної терапії.

Батьки зібрали 1,3 млн фунтів, щоби відправити 8-місячну дитину на експериментальне лікування у США.

"Померти з гідністю"

Чарлі з жовтня перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Він має синдром виснаження мітохондріальної ДНК - рідкісне захворювання, яке впливає на структури, що дають енергію клітинам.

Ця хвороба призводить до дедалі більшої слабкості м'язів і пошкодження головного мозку.

Лікарі кажуть, що немовля не може бачити, чути, рухатися чи видавати будь-які звуки.

На їхню думку, терапія, яку запропонували батькам у США, є експериментальною і не допоможе Чарлі.