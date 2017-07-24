На Донеччині у школі стався вибух: поранений сторож

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У Донецькій області на території школи пролунав вибух, у результаті якого численні осколкові поранення отримав охоронець закладу. Про це повідомили у поліції Донецької області.

За повідомленням, близько 15:30 на території школи №15, м. Залізне, що поблизу прифронтового Торецька, стався вибух невідомого пристрою.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що школа перебуває близько до лінії розмежування та з моменту бойових дій не працює.

Попередньо відомо, що 30-річний чоловік хотів увійти через вхідні двері, як раптом пролунав вибух.

Наразі постраждалий перебуває в лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу, додали в поліції.

Подія зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про правопорушення та інші події.