Швейцарська поліція оприлюднила фото нападника з пилою

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Поліція розшукує чоловіка, який поранив п'ятьох людей у швейцарському містечку Шаффгаузен.

Франца Врусіза звинувачують у тому, що він накинувся на людей з ланцюговою пилою в офісі компанії з медичного страхування CSS. Це сталося приблизно о 12 годині дня за Києвом.

Порушника розшукують понад 100 поліцейських зі Швейцарії та Німеччини.

За повідомленням поліції, 51-річний чоловік є небезпечним та, ймовірно, досі озброєний пилою.

Мотиви злочину досі залишаються невідомими. Майор поліції Раві Лендольт заявив на прес-конференції: "Це не напад на конкретну людину. Це очевидний виступ прости страхових компаній".

Пан Врусіз уже мав два вироки, пов'язані зі зброєю.

У понеділок по обіді поліція повідомила, що знайшла білий Volkswagen, на якому втік нападник. Однак сам він досі залишається на свободі.

Шаффгаузен є столицею однойменного кантону. У місті проживає близько 36 тис. людей. Воно розташоване на кордоні з Німеччиною.