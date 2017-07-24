Швейцарська поліція оприлюднила фото нападника з пилою
Поліція розшукує чоловіка, який поранив п'ятьох людей у швейцарському містечку Шаффгаузен.
Франца Врусіза звинувачують у тому, що він накинувся на людей з ланцюговою пилою в офісі компанії з медичного страхування CSS. Це сталося приблизно о 12 годині дня за Києвом.
Порушника розшукують понад 100 поліцейських зі Швейцарії та Німеччини.
За повідомленням поліції, 51-річний чоловік є небезпечним та, ймовірно, досі озброєний пилою.
Мотиви злочину досі залишаються невідомими. Майор поліції Раві Лендольт заявив на прес-конференції: "Це не напад на конкретну людину. Це очевидний виступ прости страхових компаній".
Пан Врусіз уже мав два вироки, пов'язані зі зброєю.
У понеділок по обіді поліція повідомила, що знайшла білий Volkswagen, на якому втік нападник. Однак сам він досі залишається на свободі.
Шаффгаузен є столицею однойменного кантону. У місті проживає близько 36 тис. людей. Воно розташоване на кордоні з Німеччиною.