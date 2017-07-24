У теракті в Пакистані загинуло 26 людей

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Щонайменше 26 людей загинуло внаслідок вибуху у місті Лахор на сході Пакистану, повідомили чиновники.

Щонайменше 26 людей загинуло внаслідок вибуху у місті Лахор на сході Пакистану, повідомили чиновники.

Ще понад 50 отримали поранення внаслідок вибуху на залюдненій вулиці, що веде до овочевого ринку.

Відповідальність за вибух взяло угрупування "Талібан".

За повідомленням, вибухівку привів в дію водій на мотоциклі. З-поміж загиблих є поліцейські, які, очевидно, працювали у цьому місці.

У навколишніх будівлях вибило вікна, а свідок інциденту розповів, що чув сильний вибух.

На ринку в цей час працювало багато поліції, яка прибула сюди, щоби прибрати торгові точки, що незаконно розмістилися на дорозі.

Поранених відправили до лікарні. На місці події працюють поліцейські та військові.