Атака у швейцарському місті: п'ятеро людей поранені

П'ятеро людей були поранені під час нападу невідомого у швейцарському місті Шаффгаузен. Про це повідомляє поліція.

У двох серйозні поранення.

Частину міста оточили. Це місто розташоване на кордоні з Німеччиною.

За непідтвердженими даними, у нападника в руках була бензопила. Його ще шукають.