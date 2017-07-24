Екс-меру Слов'янська Штепі продовжили арешт на два місяці - прокуратура

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Ленінський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Пані Штепа перебуватиме під вартою у Харківському СІЗО до 21 вересня 2017 року.

Наступне судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська призначили на 14:00 у середу, 9 серпня.

ЗМІ повідомляють, що пані Штепі під час сьогоднішнього засідання двічі викликали бригади "швидкої" допомоги.