Microsoft відмовиться від графічного редактора Paint

Image caption Програма для графічного редагування виходила з 1985 року. Із її допомогою можна створювати примітивні малюнки

Корпорація Microsoft вважає графічний редактор Paint застарілим і заявила про наміри прибрати його з ОС Windows.

Компанія оприлюднила список функцій, які видалять або визнають застарілими. Їх не будуть вдосконалювати і можуть видалити у майбутніх оновленнях.

Чергове масштабне оновлення операційної системи Windows 10 під назвою Fall Creators Update вийде восени цього року.

Редактор Paint був у комплектації Windows із виходу першої версії ОС в 1985 році.

Програма має базові інструменти для редагування графічних зображень і дозволяє створювати примітивні малюнки.

Попри це, деяким користувачам за допомогою Paint вдавалося створювати досить професійні зображення.

У травні американець Патрік Хайнс оприлюднив ілюстрації до своєї книги, які він протягом 10 років малював у Paint.

Він розповів, що не вмів користуватися професійними редакторами і тренувався вночі, під час своєї роботи у приймальні лікарні.

Багато користувачів соціальних мереж висловили невдоволення планами Microsoft забрати Paint з Windows.

Користувач під ніком ChaoticRavenger написав у Twitter, що вважає Paint "найбільшим винаходом".

"Вони повинні повністю оприлюднити вихідний код і зробити Paint суспільним надбанням", - написав розробник відеоігор Майк Дейлі.

Багато хто ставить у своїх постах про програму підпис RIP ("спочивай з миром").