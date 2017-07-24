Волкер закликав українські політсили "відсунути свої вузькопартійні інтереси"

Копирайт изображения iportal.rada.gov.ua Image caption Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко, депутат Олексій Рябчин, зі спецпредставником Куртом Волкером

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер під час зустрічі з українськими депутатами закликав "консолідуватися для відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

"Для відновлення територіальної цілісності і суверенітету вкрай важливим є збереження політичної єдності усередині країни, заради якого політичні сили повинні працювати як одна національна команда, відсуваючи свої вузькопартійні інтереси або власні особисті амбіції на другий план", - зазначили у повідомленні.

Пан Волкер також акцентував на необхідності підтримки людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, "щоб вони знали, що вони є важливими для України".

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО

Раніше у неділю Курт Волкер та надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович побували в Авдіївці, де зустрілися з військовими, представниками адміністрації та постраждалими мешканцями міста.

Представники делегації відвідали відремонтовану школу та Авдіївській коксохімічний завод.

Курт Волкер вже приїздив до України 9 липня і супроводжував Рекса Тіллерсона під час його візиту до Києва. Також пан Волкер зустрічався із представником України у тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою.

Візит щодо України

21 липня Держдепартамент США повідомив, що Курт Волкер відбув на схід України. Його метою була зустріч "з тими, хто постраждав від російської агресії", а також обговорення значення безпеки для всіх українців.

24 липня спецпредставник США обговорить у Києві "шлях до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", після чого відбуде до Парижа обговорити мінський процес із французькими і німецькиими урядовцями і взяти участь у розмовах "нормандського формату".

За повідомленням Держдепартаменту, пан Волкер далі відвідає Брюссель, де обговорить владнання конфлікту в Україні з офіційними представниками ЄС і НАТО.

26 липня спецпредставник США щодо України у Відні обговорить роботу місії ОБСЄ на Донбасі в штаб-квартирі організації, після чого вилетить до Лондона, де проведе консультації з британськими урядовцями щодо того, як досягти поступу в Україні.