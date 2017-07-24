У бойовиків з'явились нові системи залпового вогню - штаб

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Бойовики готують до застосування новий вид забороненої зброї. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, повідомляє штаб АТО.

"Українською стороною СЦКК отримані данні про початок використання бойовиками «ДНР» мобільних чотирьохствольних реактивних систем залпового вогню, розроблених у 2015 році", - зазначили у штабі.

В СЦКК додали, що один з таких виробів було використано бойовиками під час обстрілу Красногорівки та позицій ЗСУ 20 липня.

"Враховуючи результати його бойового застосування, цілком ймовірно, що найближчим часом цей вид РСЗВ буде доволі часто застосовуватись бойовиками "ДНР" при обстрілах населених пунктів та позицій сил АТО", - уточнили у штабі.

Українська сторона СЦКК зазначила, що передала спостерігачам ОБСЄ наявні фото та відеоматеріали щодо цього озброєння.