Microsoft Paint поки що не зникне
Компанія Microsoft заявила, що вона і надалі пропонуватиме своїм клієнтам графічний редактор Paint.
У нещодавньому повідомленні про Paint компанія вказувала, що ця програма або взагалі зникне, або ж її не будуть більше розвивати.
Відома своєю простотою, Paint була частиною операційної системи Windows від самої її появи у 1985 році.
Зараз у Microsoft відзначили, що програма більше не залишатиметься у базовій версії Windows 10, однак там додали, що її все одно можна буде завантажити безкоштовно у Windows Store.
Водночас її наступниця, програма Paint 3D, буде частиною Windows 10.
24 липня, коли стало відомо про Paint у "списку на зникнення", соцмережами почалась хвиля на підтримку програми.
"Ми засвоїли, що після 32 років MS Paint має багато фанів", - йдеться у дописі в офіційному блозі Microsoft.
"Неймовірно бачити стільки любові до нашої старої надійної програми", - додали у компанії.
Схоже, для інших програм, які опинилися у "чорному списку", такої відстрочки не буде.
Зокрема, там є поштовий клієнт Outlook Express, який замінить додаток Mail.