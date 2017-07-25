Microsoft Paint поки що не зникне

Копирайт изображения Eleanor Walsh Image caption Сцена з нового сезону серіалу "Доктор Хто" намальована у Microsoft Paint користувачкою Елеанор Велш

Компанія Microsoft заявила, що вона і надалі пропонуватиме своїм клієнтам графічний редактор Paint.

У нещодавньому повідомленні про Paint компанія вказувала, що ця програма або взагалі зникне, або ж її не будуть більше розвивати.

Відома своєю простотою, Paint була частиною операційної системи Windows від самої її появи у 1985 році.

Копирайт изображения @valprine Image caption Цей гірський пейзаж намалював Twitter-юзер з ніком @valprine

Зараз у Microsoft відзначили, що програма більше не залишатиметься у базовій версії Windows 10, однак там додали, що її все одно можна буде завантажити безкоштовно у Windows Store.

Водночас її наступниця, програма Paint 3D, буде частиною Windows 10.

24 липня, коли стало відомо про Paint у "списку на зникнення", соцмережами почалась хвиля на підтримку програми.

"Ми засвоїли, що після 32 років MS Paint має багато фанів", - йдеться у дописі в офіційному блозі Microsoft.

"Неймовірно бачити стільки любові до нашої старої надійної програми", - додали у компанії.

Копирайт изображения @foxymulderx Image caption Ведмедик Паддінгтон також був намальований у Paint

Схоже, для інших програм, які опинилися у "чорному списку", такої відстрочки не буде.

Зокрема, там є поштовий клієнт Outlook Express, який замінить додаток Mail.