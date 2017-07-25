Україну закликають не вводити "власні фонди" на виборах - GRECO

  • 25 липня 2017
Копирайт изображения УНІАН

Антикорупційний орган Ради Європи GRECO закликає Україну не запроваджувати "власні фонди" партій чи кандидатів під час ухвалення законодавства про відкритість фінансування виборчих кампанії. Про це йдеться у звіті організації.

"GRECO особливо закликає Україну, щоб норми щодо прозорості виборчого фінансування не обходилися, наприклад, через "власні фонди" партій чи кандидатів, а також щоб була повністю гарантована незалежність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)", - йдеться у повідомленні групи.

При цьому важливо забезпечити координацію між НАЗК і Центральною виборчою комісією у питаннях фінансування партій і виборчих кампаній.

11 з 16 рекомендацій

У GRECO наголошують, що за шість років Україна імплементувала 11 з 16 рекомендацій щодо боротьби з корупцією, ще п'ять виконала лише частково.

Тепер питання у тому, як ефективно на практиці застосовувати нові норми, додають у групі.

Група держав з протидії корупції Ради Європи (GRECO) - є органом Ради Європи, який займається антикорупційним моніторингом.

Він також готує рекомендації щодо законодавства для боротьби з корупцією.

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