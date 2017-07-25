Україну закликають не вводити "власні фонди" на виборах - GRECO

Копирайт изображения УНІАН

Антикорупційний орган Ради Європи GRECO закликає Україну не запроваджувати "власні фонди" партій чи кандидатів під час ухвалення законодавства про відкритість фінансування виборчих кампанії. Про це йдеться у звіті організації.

"GRECO особливо закликає Україну, щоб норми щодо прозорості виборчого фінансування не обходилися, наприклад, через "власні фонди" партій чи кандидатів, а також щоб була повністю гарантована незалежність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)", - йдеться у повідомленні групи.

При цьому важливо забезпечити координацію між НАЗК і Центральною виборчою комісією у питаннях фінансування партій і виборчих кампаній.

11 з 16 рекомендацій

У GRECO наголошують, що за шість років Україна імплементувала 11 з 16 рекомендацій щодо боротьби з корупцією, ще п'ять виконала лише частково.

Тепер питання у тому, як ефективно на практиці застосовувати нові норми, додають у групі.

Група держав з протидії корупції Ради Європи (GRECO) - є органом Ради Європи, який займається антикорупційним моніторингом.

Він також готує рекомендації щодо законодавства для боротьби з корупцією.