Кабмін не підтримує підвищення цін на газ - Гройсман

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Кабінет міністрів України не підтримує підвищення цін на газ для населення. Про це в ефірі "5 каналу" заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми готуємося інтенсивно до зими, накопичуємо необхідні запаси для того, щоб абсолютно м'яко увійти в новий опалювальний сезон", - сказав він.

Пан Гройсман також додав, що на останньому засіданні уряду було ухвалене рішення не підтримувати підвищення цін на газ.

"Ціни будуть залишатися у природних коливаннях ціни відповідно до інфляційних процесів у тому числі, тому якихось різких змін у ціноутворенні не відбудеться", - підкреслив голова уряду.